Stolpe

Im Seminarraum neben dem Eingangsbereich drängten sich auf dem Gabentisch Blumentöpfe und Präsente. Nicht nur Freunde und Helfer drückten Katrin Mohr und Frank Rudolph am Eröffnungstag Geschenke in die Hand. Auch Sylke Hlawatsch ließ es sich nicht nehmen, den Urzeithof-Betreibern einen Topf mit üppig blühenden Margeriten zu schenken. Die Lehrerin der Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp kennt den Urzeithof von ihren regelmäßigen Besuchen mit ihren siebten Klassen im früheren Standort Fehrenbötel. "Die Schüler präparieren selbst Fossilien aus dem Gestein und dürfen sie mit nach Hause nehmen, für sie ist das immer ein Highlight", erzählte Sylke Hlawatsch.

Auch der Kreispräsident des Kreises Plön, Stefan Leyk, gratulierte Katrin Mohr und Frank Rudolph zur Eröffnung. Er sprach von einem außergewöhnlichem Lernort und einem attraktiven Ausflugsziel für Kinder wie für Erwachsene. Die Einrichtung sei zudem eine wichtige Ergänzung zu den anderen Museen im Kreis Plön. An die Adresse des Landes richtete er die Forderung nach mehr Förderung der kleinen Museen. "Da kann das Land noch mehr machen und nicht nur die großen Museen wie Schloss Gottorf bedenken", sagte Leyk. Er schlug zudem vor, die Idee eines Geoparks mit mehreren Stationen wie dem Urzeithof voranzutreiben: "Das wäre etwas einmaliges in Schleswig-Holstein.“

Erdgeschichte wird im Urzeitmuseum präsentiert

Als Gewinn für die Region bezeichneten Uwe Hansen, zweiter stellvertretender Amtsvorsteher des Amtes Bokhorst-Wankendorf, und Wankendorfs Bürgermeisterin Silke Roßmann den Urzeithof. "Damit gibt es einen neuen Treffpunkt inklusive Café zum Austausch", freute sich Roßmann. Durchweg begeistert zeigten sich die Gäste, als Katrin Mohr mit einem Schlüssel symbolisch die Fossilienausstellung eröffnete. Die größte Sammlung mit vielen und bis zu mehreren Milliarden Jahre alten Besonderheiten haben Frank Rudolph und Katrin Mohr als Labyrinth durch die Erdgeschichte konzipiert. Henning Thiessen, der sich im Eiszeitmuseum Lütjenburg engagiert, sprach von einer großartigen Schau. "Das ist großes Kino, wie hier die gesamte Erdgeschichte präsentiert wird", sagte Thiessen.

Gabriele und Peter Engelhard aus Altenholz waren zuletzt vor 20 Jahren in Stolpe und hatten dort an gleicher Stelle das Eiszeitmuseum besucht. "Das ist überhaupt kein Vergleich, die Ausstellung hier ist sehr vielfältig und umfangreich, einfach beeindruckend", lobte Peter Engelhard. An einem sogenannten Stinkkalk schnupperte Beate Blaseio. Die Professorin an der Europa-Universität Flensburg findet den Urzeithof großartig und inspirierend. Sie kennt Frank Rudolph von Exkursionen an Dänemarks Küsten. "Die Begeisterung Frank Rudolphs überträgt sich auf unsere Studenten, wir werden auch weiterhin mit ihm zusammenarbeiten", kündigte Blaseio an.