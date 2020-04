Weniger Unterricht, keine vollen Busse

Kreis Plön

„Mit Sicherheit werden nicht alle Schüler auf einmal wieder in die Schulen fahren. Nicht in diesem Schuljahr“, sagt Scheffer, der in Kontakt steht mit dem Schulamt und dem Gesundheitssamt des Kreises Plön. Wie die Bildungsministerin Karin Prien gestern bekannt gab, beginnt der Schulbetrieb nur auf Sparflamme und nur Jahrgang für Jahrgang. Sie kann nur versprechen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche vor den Sommerferien seine Schule auch von innen sehen kann. Ein Zustand der vorerst bis zu den Sommerferien andauern wird. Das Bild von Gedränge im Bus vor und nach der Schule gehören damit vorerst der Vergangenheit an.

Derzeit befördern die VKP die Jungen und Mädchen der 9. und 10. Klassen und die Abiturienten. Scheffer hat sich angeschaut, auf welchen Strecken wie viele Schüler fahren. Im Kreis Plön sind es derzeit maximal 18 in einer Tour. Wenn sie auf jeder zweiten Bank Platz nehmen, beträgt der Abstand etwa einen Meter. Die Busfahrer kontrollieren das aber nicht. Höchstens gibt es einen Hinweis über Lautsprecher, wenn sich Gruppen bilden. Die Mitarbeiter der VKP können sie aber nicht zwangsweise auseinander setzen. Scheffer: „Das dürfen nur Lehrer im Unterricht.“ Er geht davon aus, dass die Schüler Abstände einhalten, weil es sich derzeit um ältere Jahrgänge handelt, die einsichtig sind.

Weg zum Busfahrer mit Flatterband versperrt

Die Busfahrer sind abgeschirmt von ihren Gästen, die nur noch hinten einsteigen dürfen. Ein weiß-rotes Flatterband versperrt an der zweiten Sitzreihe den Weg nach vorn. Im Rücken des Busfahrers schützt ihn – wie schon vor Corona – eine Wand aus Plexiglas. Vorne einsteigen und beim Fahrer einen Fahrschein kaufen, gibt es auf absehbare Zeit nicht mehr. Zusätzlich drückt eine Lüftung die Luft vom Fahrer nach hinten weg. Das schützt. Scheffer: „Die Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter bei uns ist geringer als im Einzelhandel.“

Busfahrer privater Unternehmen kennen die Strecke nicht

Könnte man nicht private Busunternehmen einsetzen und auf diese Weise mehr Schüler befördern? Das scheitert nicht an den Fahrkünsten der Firmen-Busfahrer, wohl aber an ihren Ortskenntnissen auf den verschiedenen Strecken. Scheffer: „Man muss wissen, wo es lang geht und wo die einzelnen Bushaltestellen auch im ländlichen Raum sind. Das alles zu lernen, ist eine relativ komplexe Angelegenheit.“ Das sei keine schnelle Lösung. Scheffer hat weitere Fragen zum Einsatz von Privatunternehmen. Wer bildet aus? Und wer bezahlt das?

Erlöse aus Fahrkartenverkauf gesunken

Corona senkt die Einnahmen der Verkehrsbetriebe. Viele Menschen arbeiten im Homeoffice und fahren nicht mehr mit dem Bus zur Arbeit. Außerdem: Da der Busfahrer nicht mehr kassiert, sollen die Fahrscheine an den Vorverkaufsstellen eingelöst werden. Doch das machen weniger Fahrgäste, als vorher beim Einsteigen vorne beim Busfahrer. Zu vermuten ist, dass einige Gäste die Situation ausnutzen und schwarzfahren. Die VKP verzichtet derzeit nämlich auf Kontrollen, die sich nicht mit den Abstandsregeln in Einklang bringen lassen. Scheffer: „Wir merken schon einen Rückgang bei den Erlösen aus dem Fahrkartenverkauf.“

