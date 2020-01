Bus und Bahn sollen im Hinblick auf den Klimawandel attraktiver werden. Dass das auf dem Land nicht immer so klappt, kann Elke Schmitz aus Schlesen leidvoll berichten. Seit der Umstellung auf den Winterfahrplan kommt sie nicht mehr pünktlich zur Arbeit nach Kiel. Kritik übt sie am neuen Schnellbus.

Von Silke Rönnau