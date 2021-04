Plön

In Laboe gibt die VR Bank ihre Filiale zum 1. September auf. Selent folgt zum 1. Januar 2022. In Ascheberg soll der Schritt irgendwann 2022 oder 2023 gemacht werden. In Ascheberg und Selent bleibt der Standort mit Selbstbedienungs-Technik erhalten.

Ob in Laboe ein Automat stehen bleibt, ist noch nicht geklärt. Die VR Bank Ostholstein Nord/Plön verfügt dort nur über 300 Kunden, die auch aus einem größeren Umkreis kommen, sagte Vorstand Lars Nissen auf der Bilanz-Pressekonferenz. An den Geräten der Kieler Volksbank, die deutlich stärker in Laboe vertreten ist, könnten die Kunden umsonst Geld abheben.

Hintergrund: Das klassische Schaltergeschäft geht wie bei allen Banken immer weiter zurück. Die Kunden setzen auf Online-Banking. Die VR Bank bietet über eine Direktfiliale Kundenberatung telefonisch an, seit März sogar per Videokonferenz. Nur noch 60 Kunden über 80 Jahre (von insgesamt 62150) haben keine Bankkarte. Geld am Schalter abheben? Diesen Service stellte das Unternehmen bereits im August 2020 ein.

VR Bank führt „Verwahrentgelt“ für große Vermögen ein

Die VR Bank folgt dem bundesweiten Trend und führt Minuszinsen ein. Das „Verwahrentgelt“ beträgt 0,4 Prozent. Neukunden haben einen Freibetrag von 100000 Euro, Bestandskunden von 250000 Euro. Lars Nissen und sein Vorstandkollege Stefan Frahm reagieren damit auf Kunden, die vor den Minuszinsen ihrer Bank fliehen und ein Konto bei der VR Bank als „Parkplatz“ für ihr Vermögen nutzen.

Die niedrigen Zinsen, die die Bank angesichts des Marktes verlangen kann, ließen den Überschuss auf 20,6 Millionen Euro sinken – ein Minus von 3,2 Millionen.

Daran konnte auch ein „gigantischer Immobilienboom“ (Lars Nissen) nichts ändern. Das Geschäft mit gewerblichen Häusern und Grundstücken wuchs um satte 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Mitarbeiter vermittelte 24 Prozent mehr Baukredite. Die Preise kletterten in diesem Zeitraum um 21 Prozent nach oben.

Eine „Immobilien-Blase“ kann Stefan Frahm aber nicht erkennen. „Die Nachfrage auch von außerhalb der Region ist einfach da.“ Erst, wenn die Bauzinsen wieder spürbar steigen, rechnet er mit einer Beruhigung des Marktes. In Corona-Zeiten gebe es zudem nur eingeschränkte Möglichkeiten, sein Geld auszugeben.

Kaum Kreditausfälle wegen Corona

Corona schadete den Geschäften des Unternehmens nicht, vor allem. Kreditausfälle habe es in Folge der Pandemie nur in einzelnen Fällen gegeben, so Frahm. Durch Stundungen und Kredite half die VR Bank in knapp 300 Fällen in Schwierigkeiten geratene Geschäftskunden.

Kunden zahlen mehr mit der Karte in Corona-Zeiten

Corona war an den Kontoauszügen abzulesen. Es gab fast 30 Prozent mehr Kartenzahlungen. Aus hygienischen Gründen verzichteten die Kunden beim Einkauf auf Bargeld. Weil das Geld nicht für Auslandsreisen und Freizeit ausgegeben werden konnte, legten die Kunden zwölf Prozent mehr auf die hohe Kante. Allein das Aktiengeschäft wuchs um acht Prozent – wohlgemerkt innerhalb nur eines Jahres.

Dividende sinkt von 6,5 auf 3 Prozent

Die Bankenaufsicht empfiehlt den Genossenschaftsbanken, für 2020 keine Dividende auszuschütten an ihre Mitglieder. Darauf will die VR Bank Ostholstein Nord/Plön aber angesichts der guten Ergebnisse nicht verzichten. Die Dividende sinkt aber von 6,5 auf drei Prozent. Nissen und Frahm fassen ihr Urteil über das Geschäftsjahr 2020 so zusammen: „Wir haben den Corona-Stresstest bestanden.“