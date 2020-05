Scharfe Corona-Kontrollen angekündigt

Kreis Plön

„Es ist gar nicht so einfach einzuschätzen, wie sich die Leute verhalten werden“, sagt Michael Martins, Leiter des Polizeireviers Plön mit Blick auf den Himmelfahrtstag. Gibt es große Bollerwagengruppen, die grölend durch den Kreis ziehen? Gibt es Randale oder Pöbeleien von Betrunkenen? Gibt es Schlägereien? Erlaubt ist wegen Corona nur ein Treffen von Menschen aus zwei Haushalten. Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Das ist nicht kompatibel mit den meisten Aktionen, die viele zum Vatertag gern auf die Beine stellen würden. „Wir wollen kein Risiko eingehen und stellen uns im Kreis Plön so auf, dass wir reagieren können“, so Martins. Bedeutet: Alle Polizeistationen sind besetzt. Es sind verstärkt Polizisten im Dienst, die sich auch sehen lassen.

Immer wieder Randale in Preetz

„Allerdings haben wir dieses Jahr als Polizei keine sogenannten gefährlichen Orte eingerichtet.“ Alle Hotspots im Kreis haben die Gesetzeshüter trotzdem genau im Blick. In den vergangenen Jahren hatten sich viele Jugendliche in Preetz am Strandbad Lanker See und gegen Abend auf und am Robinson-Spielplatz am Postsee getroffen. „Sonst haben wir eine Allgemeinverfügung mit Aufenthalts- oder Betretungsverbot erlassen, aber das ist in diesem Jahr gar nicht notwendig“, weist Bürgermeister Björn Demmin auf das Infektionsschutzgesetz hin. Darin sei die Abstandsregel von zwei Metern enthalten, außerdem dürften sich nicht mehr als zwei Haushalte treffen. Am Dienstag brachte die Stadt trotzdem Hinweisschilder an den Hotspots an. Das Mitführen und Verzehren von Alkohol ist dort am Himmelfahrtstag verboten. „Flaschen wurden liegen gelassen oder bewusst zerschlagen“, sagt Demmin über den Vandalismus in den vergangenen Jahren. „Die Badestelle am Lanker See war tagelang nicht mehr für Gäste nutzbar, während der ganzen Badesaison kam es zu Verletzungen aufgrund von Scherben im Uferbereich.“ Demmin kündigt Kontrollen am Vatertag an. Wer gegen die Auflagen verstoße, erhalte ein Bußgeld.

Patrouille am Sehlendorfer Strand

Am Sehlendorfer Strand in der Gemeinde Blekendorf patrouilliert ein Sicherheitsdienst. „Wir wollen keine Gruppen von Vatertags-Bummlern haben“, sagt Bürgermeister Andreas Köpke. Für Spaziergänger allerdings ist der Strand breit genug, um den sicheren Abstand zu halten. Beide Parkplätze direkt am Strand sind offen. Ausnahme: Der Wohnmobilbereich bleibt anders als vorher den Autos verschlossen. Geöffnet ist die Haupttoilette, die stündlich desinfiziert wird.

Taschenkontrollen am Möltenorter Strand

Auch am Möltenorter Strand wird es Absperrungen und Kontrollen geben. Details dazu will der Ordnungsamtschef des Amtes Schrevenborn, Thomas Kussin, auf Nachfrage aber keine nennen: „Denn wir wollen nicht, dass sich Menschen durch Angaben dazu erst recht angezogen fühlen.“ Wie berichtet kam es am Möltenorter Strand vor drei Jahren noch zu Ausschreitungen zwischen Ordnungskräften und größtenteils alkoholisierten Besuchern. Die daraufhin verschärften Ordnungsmaßnahmen von Polizei und Gemeinde in den Folgejahren zeigten Wirkung und führten zu einer deutlichen Entschärfung der Lage. Laut Polizeiangaben wird in Möltenort der Strandbereich einschließlich Promenade gesperrt. Sie könne nur nach Kontrolle (zum Beispiel einer Taschenkontrolle) durch einen Sicherheitsdienst betreten werden.

Seebrücke in Schönberg gesperrt

Die Gemeinde Schönberg wird in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt im Amt Probstei die Seebrücke sowie den Seebrückenvorplatz sperren. Das teilt das Büro der Touristservice Schönberg mit. Damit sollen Personenansammlungen verhindert werden. Der Platz an der Seebrücke wird soweit abgesperrt, dass er nur einen Durchgang lässt. Sicherheitspersonal wird zudem die Einhaltung der geltenden Regeln in Zeiten von Corona prüfen und für deren Umsetzung sorgen.

In Plön ist die Badewiese am Trammer See ein beliebter Treffpunkt vor allem für feiernde Jugendliche. „Wir werden dort nichts absperren“, sagt Bürgermeister Lars Winter. In den vergangenen Jahren war die Lage nicht von Exzessen geprägt. „Die Wiese sah hinterher aber immer schlimm aus“, so Winter. Die Hoffnung bleibt, dass die Feiernden diesmal ihren Müll in die extra aufgestellten Mülleimer werfen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und auch er selber werden am Himmelfahrtsabend dort regelmäßig vorbeischauen, ob alles im Rahmen bleibt und die Abstände eingehalten werden. „Wenn nicht, dann können auch Platzverweise ausgesprochen werden.“ Winter sorgt sich außerdem um „meist sehr junge Jugendliche, die sich auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule aufhalten“ und die in den vergangenen Jahren mitunter volltrunken dort abhingen. „Sollte das wieder passieren, sagen wir der Polizei Bescheid“, so Winter.

Von Nina Janssen, Jürgen Küppers, Silke Rönnau, Anja Rüstmann und Hans-Jürgen Schekahn

