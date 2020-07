Stein/Wendtorf

Bernstein schleifen, Strandgymnastik und spannende Vorträge über maritime Themen – In Stein und Wendtorf ist in diesem Jahr wieder einiges los. Über die Veranstaltungen für diesen Sommer informiert der Tourist-Service Stein Wendtorf.

Wer Lust hat, Schmuck aus eigener Hand zu fertigen, ist beim Bernstein schleifen mit dem Geologen Johannes Jannsen genau richtig. Dieses Kreativ-Angebot ist immer freitags vom 3. Juli bis 4. September um 14 Uhr in Wendtorf auf der Wiese im Kinderabenteuerland und dauert eineinhalb Stunden. Ab sieben Euro sind Interessierte dabei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kescher und Badehose einpacken sollten kleine „Ostseeforscher“ für Strandexkursionen am Steiner Strand, bei der sie den Lebensraum Ostsee erkunden können. Termine sind jeweils am Mittwoch, 15. Juli, 29. Juli und 12. August um elf Uhr. Treffpunkt ist an der Gästeinfo in Stein. Die Strandexkursionen sind kostenlos. Der Tourist-Service Stein Wendtorf bittet um Anmeldung unter Tel. 04343/9299.

Steine sammeln am Wendtorfer Strand

Strandwanderungen am Wendtorfer Strand zum Thema „Steine begreifen und verstehen“ gibt es immer freitags vom 5. Juli bis 4. September mit dem Geologen Jannsen. Um elf Uhr geht es jeweils am Nabu-Haus am Campingplatz Bottsand los. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und kostet 3,50 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch in diesem Jahr sind wieder zwei Lichtbildervorträge mit Günther Aldag im Haus des Kurgastes in Stein im Programm. Um die „Windjammerparade und Kieler Woche“, geht es am Mittwoch, 15. Juli. Am Mittwoch, 12. August, berichtet er über die Wirkung von Sturmfluten an Nord- und Ostsee. Die Vorträge starten jeweils um 19 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten, der Eintritt kostet 2 Euro, für Kinder sind die Vorträge frei. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Strandgymnastik in Stein

Die Strandgymnastik findet im Juli und August wie gewohnt am Dienstag und Donnerstag von 10.30 bis 11 Uhr statt. Das Angebot am Steiner Strand an der Mole ist kostenlos.

