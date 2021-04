Plön

Der Wunsch, die Autos zwischen Bruhnsstraße und Schillener Straße auf der B 76 langsamer fahren zu lassen, ist bereits anderthalb Jahre alt. Am 18. September 2019 hatte die SPD das Thema auf die Tagesordnung setzen lassen. Abstimmung: einstimmig. Es geht um die Schulwegsicherung. Grundschüler und Kita-Kinder sind an der viel befahrenen Rautenbergstraße unterwegs. Einen Monat später fand eine Ortsbesichtigung statt. Der Kreis meldete anschließend, auf dem Abschnitt gebe es keinen Unfallschwerpunkt, die Verkehrssicherheit sei mit Tempo 50 nicht gefährdet.

Kreisverkehrsbehörde lehnte Antrag ab

Im Februar 2020 landete die Tempo-30-Zone wieder auf der Tagesordnung des Ausschusses trotz der erkennbar ablehnenden Tendenz der Kreisverkehrsbehörde. Die SPD ließ nicht nach. Die Stadtverwaltung solle Tempo 30 erwirken, einen offiziellen Antrag stellen. Abstimmung: einstimmig. Noch ein Ortstermin, im November des vergangenen Jahres. Vor einem Monat kam der Bescheid des Kreises. Der Antrag wird abgelehnt.

Der Stadtentwicklungsausschuss sollte darüber in der jüngsten Sitzung informiert werden und die Ablehnung zur Kenntnis nehmen. Machte er aber nicht. Ob Bastian Landschof (SPD), Stefanie Meyer (Grüne) oder Thure Koll (CDU) – alle sprachen sich vehement für einen Widerspruch aus. Dafür hat die Stadt jetzt nicht nur einen Monat, sondern ein Jahr lang Zeit. Denn der Kreis Plön hat eine Rechtshilfebelehrung vergessen. Sonst hätte Plön sich sputen müssen. „Wir werden gut argumentieren müssen und einen Fachanwalt für Verkehrsrecht hinzuziehen“, sagte Bürgermeister Lars Winter.

Unauffälliges Unfallgeschehen in den vergangenen Jahren

Die Argumente der Verkehrsaufsicht des Kreises gegen Tempo 30 sind, dass sowohl Kita als auch Schule durch einen Fuß- und Radweg von der Straße abgetrennt seien. Vor der Grundschule gebe es eine Bedarfsampel. Tempo 30 sei nicht wegen besonderer Umstände zwingend erforderlich. „Die gefahrenen Geschwindigkeiten auf diesem Streckenabschnitt geben insgesamt keinen Anlass zu Bedenken“, heißt es vom Kreis Das Unfallgeschehen sei in den vergangenen fünf Jahren unauffällig. Bei einer Geschwindigkeitsreduzierung würden Autofahrer über die Schillener Straße ausweichen, es könnte einen Rückstau geben.

Brenzlige oder gar haarsträubende Situationen konnten aber alle Wortführer im SteP anführen. Rückstau gebe es schon jetzt. Und das Argument, Autos könnten in die Schillener Straße ausweichen, nannte Landschof schlichtweg „bescheuert“. Ingo Buth (SPD) rechnete vor, dass die Geschwindigkeitsreduzierung einen Zeitverlust von 90 Sekunden ergebe. Mehr Sicherheit für nicht einmal zwei Minuten. Schon im vergangenen Jahr hatte er argumentiert: „Bei Tempo 30 werden nicht nur die Bremswege kürzer, auch die Unfallfolgen sind deutlich weniger drastisch.“

Und wenn es schon einmal um die Sicherheit der Kinder geht, sprach Koll gleich noch einen weiteren Knackpunkt in der Breitenaustraße an. Schüler, die per Bus aus Richtung Stadtheide kommen, überqueren an der Ampel die B 76 und „laufen dann quer über die Breitenaustraße zur Schule, wo aber viele Elterntaxis unterwegs sind“, sagte er. „Eine schwierige Situation“, gab auch Winter zu und verwies auf die Pläne, eine Einbahnstraße hier einzurichten. Ob nicht ein breiter Zebrastreifen vor der Schule helfen könne, fragte Koll. Und der Bürgermeister erinnerte eine Nacht-und-Nebel-Aktion in Sierksdorf, bei der weiße Farbe eine große Rolle gespielt haben soll. Dazu aufrufen wolle er aber in Plön auf keinen Fall...