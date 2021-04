Über immer mehr Verkehr und Raser klagen die Anwohner der Straße Kösterberg in Selent. Die Durchfahrtsbeschränkung in den Wehdenweg aus dem Kreisel im Gewerbegebiet wird von vielen Fahrern weitgehend ignoriert. Deshalb beschäftigte sich jetzt die Gemeindevertretung mit Ideen zur Verkehrsberuhigung.

Von Silke Rönnau