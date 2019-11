Manfred Weber hat mehr als 300.000 Kugelschreiber gesammelt. Und 7000 Zollstöcke. Warum macht er das? Und warum will er mehrere Tausend Kugelschreiber jetzt spenden? Zu Besuch in der bundesweit wohl größten Sammlung an Kulis - in einem Keller in Ruhwinkel.