81-Jährige mit Messer bedroht

Ein junger Mann hat am Donnerstag eine 81-jährige Frau in Ascheberg mit einem Messer bedroht und wollte sie ausrauben. Das teilte am Freitagnachmittag die Polizei mit. Die Frau redete auf den Täter ein, sodass er flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach Angaben der Polizei ging die Seniorin gegen 16.50 Uhr durch die Unterführung am Bahnhof in Richtung Meisenweg. Hier sei sie von dem Mann mit dem Messer bedroht worden. Er habe Bargeld gefordert. Die Frau habe den Täter in ein Gespräch verwickelt und ihn überzeugen können, von seinem Vorhaben abzulassen. Daraufhin soll er zu Fuß und ohne Beute in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein. Die Frau blieb unverletzt.

Täter soll etwa 20 Jahre alt sein

Sie beschrieb ihn als etwa 20 Jahre alt, ca. 170 Zentimeter groß, von schmaler Statur und mit dunklem, gebräuntem Teint. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen und dunkle Kleidung getragen haben.

Kripo sucht Zeugen

Die Plöner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Möglich ist, dass sich der Täter aufgrund des regnerischen Wetters schon längere Zeit in der Unterführung aufgehalten haben könnte und Passanten aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

