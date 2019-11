13 „Rasenmäher“ der besonderen Art traten am Wochenende eine außergewöhnliche Schiffstour an: Highlandrinder. Fünf Monate haben die jungen Rinder im Namen des Naturschutzes den Appelwarder und die Möweninsel Probstenwarder im Lanker See beweidet. Jetzt sind sie zurück an Land.