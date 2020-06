Die ersten Kurse gehen weiter

Plön

Es ist die dritte Englisch-Stunde nach dem Lockdown im Kurs von Dozent Bernd Giesenberg. Aus dem Lautsprecher des iPads hören seine Studenten gerade einen Dialog auf Englisch. Dass der Einsteiger-Kurs nun nach der wochenlangen Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wieder losgeht, freut die Teilnehmer. "Ich habe mich in der Zwischenzeit zu Hause schon mit dem Stoff beschäftigt und auch ein paar Vokabeln wiederholt, aber das hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht wie hier in der Gruppe", sagt VHS-Studentin Ulrike Haß.

Der Englisch-Kurs ist einer von vier Kursen, die an der VHS Plön wieder losgegangen ist. Insgesamt gibt es rund 80 Kurse im Angebot, die jedoch größtenteils aufgrund der Pandemie im März vorzeitig beendet werden mussten. Dozent Bernd Giesenberg holt seine ausgefallenen Stunden nun nach. "Ich stand mit den Teilnehmern in Kontakt und von ihnen kam der Wunsch, wieder loszulegen", sagt Giesenberg.

Auch die gelockerten Corona-Regeln lassen die Treffen nun wieder zu. "Wir sind aber in einen größeren Raum umgezogen und lassen während des Unterrichts die Fenster auf", sagt Giesenberg. Eine Maske müsse nur vom Eingang bis zum Platz getragen werden. "Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Sprachunterricht mit Maske wäre ja unsinnig."

Planung für das neue Semester läuft - Tagesausflüge im Herbst müssen ausfallen

Wer zu Beginn des Jahres einen Kurs gebucht und das Geld für die ausgefallenen Stunden zurückverlangt hatte, dem wurde das Geld laut VHS-Leiterin Renate Appel auch zurückgezahlt. "Manche haben uns die Gebühren gespendet. Vor allem haben wir aber Gutschriften verteilt. Wer im nächsten Semester nach den Sommerferien wieder einen Kurs belegen möchte, kann die Gutschrift dann dafür verwenden", sagt Appel. Die geplanten Tagesausflüge ins Umland oder nach Hamburg im Herbst können jedoch nicht stattfinden. "Das würde sich nicht rechnen, wenn wir in den Bussen nur jede zweite Bank besetzen könnten."

Derzeit laufe die Planung für das neue Semester, das je nach Kurs zwischen Mitte August und Mitte September beginnt. Onlinekurse gibt es nur über den Verbund der Volkshochschulen im Kreis Plön. "Wir bieten das nicht an, weil unsere Klientel zum einen schon etwas älter ist und nicht alle unbedingt online-affin sind, zum anderen geht es bei uns ja darum, mit Menschen gemeinsam zu lernen", sagt Appel.

Das gemeinsame Lernen motiviert auch Englisch-Studentin Walburga Herter, die am Englisch-Kurs von Bernd Giesenberg teilnimmt. "Ich habe früher im Schichtdienst gearbeitet und nie viel Zeit gehabt, Englisch zu lernen. Aber jetzt bin ich in der Rente und dann wollte ich das immer angehen", sagt sie. Ein- bis zweimal im Jahr würde sie nach Irland reisen. Um sich dort zukünftig auch unterhalten zu können, kommt sie in den Sprachkurs. Der Anschlusskurs auf dem Niveau A1/2 startet übrigens am 30. Juni. Plätze sind noch frei.

Kurse der VHS Preetz sind für mehr Abstand in Klassenräume umgezogen

Auch an der Volkshochschule Preetz werden einige ausgefallene Kursstunden seit Anfang Juni nachgeholt. "Das sind vielleicht 25 Kurse, darunter Sprach- und Musikkurse", sagt VHS-Leiterin Inga Feldmann. Um genügend Abstand wahren zu können, seien die Kurse aus den kleineren VHS-Räumen in die Klassenräume der Schulen am Hufenweg umgezogen.

Nach den Sommerferien soll es weitergehen mit den neuen Herbst-Angeboten. "Wir sind gerade dabei, das Programm einzutüten, aber das ist gar nicht so leicht, denn wir wissen zum Beispiel noch nicht genau, wie lange wir die Räume der Schule weiternutzen können oder wann wieder wo die Schüler reinkommen."

Herbstsemester an der VHS Lütjenburg steht noch in den Sternen

Weil die Volkshochschule in Lütjenburg keine eigenen Räume für Kurse hat, ist sie in der Vergangenheit immer auf Schulen oder die Stadtbücherei ausgewichen. "Wir können aber noch nicht absehen, ob wir diese Räume nach den Sommerferien weiter nutzen können", sagt VHS-Leiterin Bodil Skotte Lund. Das Herbstsemester stehe damit noch in den Sternen. Lediglich ein Teil des Kursangebotes könne voraussichtlich stattfinden.

"Ich habe zum Beispiel vor, meinen Dänisch-Sprachkurs wieder anzubieten", so die Leiterin. Dort und bei den anderen geplanten Kursen müsse aber individuell geschaut werden, wo er stattfinden könne. "Die VHS möchte wieder hochfahren, wir möchten Begegnungen wieder möglich machen, aber die Gesundheit geht vor." Ein ausgearbeitetes Hygiene-Konzept der VHS liege vor, dies müsse aber von der Stadt, Träger einiger Schulen, noch für die Räumlichkeiten geprüft werden.

Weitere Informationen zum Angebot der VHS Plön gibt es unter Tel. 04522/4204, für die VHS Preetz unter Tel. 04342/719863 und für die VHS Lütjenburg unter Tel. 04381/419288.

