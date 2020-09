Krummbek/Köhn

Die K13 zwischen Krummbek und Köhn wird erneuert. Die Straßenbauarbeiten erfolgen vom 28. September bis voraussichtlich 6. November, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV.SH). Ab dem Ortsausgang in Krummbek bis nach Köhn an der Einmündung zur K41 Richtung Schwartbuck wird in der vorgesehenen Zeit eine Baustelle sein. In den Herbstferien vom 5. bis 17. Oktober wird die Straße für Asphaltarbeiten voll gesperrt werden. An den anderen Tagen ist die Baustelle passierbar.

Der LBV.SH weist darauf hin, dass die Bauarbeiten wetterabhängig und terminliche Verschiebungen daher möglich sind.

Die ausgeschilderte Umleitung führt über die K38, L165 und die K41. Zusätzliche Informationen werden den Anliegern von der Baufirma vor Ort rechtzeitig bekannt gegeben. Rettungsdienste im Noteinsatz können den Baubereich jederzeit passieren.

