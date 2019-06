Der Offensivspieler der Probsteier SG ist bereits 45 Jahre alt und kickt immer noch auf hohem Niveau. Am Freitag nun will der trickreiche Nihad seine Karriere mit einem Abschiedsspiel in Schönberg (19Uhr) ausklingen lassen. Das Urgestein erzielte in 400 Spielen mehr als 250 Tore.