Stillstand in Corona-Zeiten - was bedeutet das für die Fahrschulen? In Schleswig-Holstein ist zunächst bis zum 19. April jegliche Ausbildung untersagt. Auch Prüfungen finden nicht statt. Das bedeutet für die Fahrschulen ein komplettes Berufsverbot und bewirkt Umsatzeinbußen von 100 Prozent.