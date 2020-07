Preetz

Über die anstehende Sanierung hatte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) Schleswig-Holstein erst am Donnerstagabend auf Nachfrage informiert. „Die Arbeiten können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung ausgeführt werden“, erklärte er.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Sperrung sei über die gesamte Sanierungszeit, die bis in den Herbst hineinreiche, erforderlich. Die Verkehrsteilnehmer müssen deshalb weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen.

Anzeige

Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten erfolgen: „Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang der Stadt Preetz bis zum Ortseingang der Gemeinde Honigsee und soll bis zum 26. Juli fertig sein“, so der LBV. Die Umleitung für diesen ersten Bauabschnitt führt von Honigsee über die B404 nach Nettelsee und Kühren bis nach Preetz.

Weitere KN+ Artikel

Der zweite Bauabschnitt schließt am Ortseingang der Gemeinde Honigsee an und geht etwa 100 Meter über die Anschlussstelle der L49 an der B404 im Bereich der Gemeinde Klein Barkau hinaus. Er soll vom 27. Juli bis 14. August umgesetzt werden.

Dafür muss auch die Anschlussstelle der B404 für einen kurzen Zeitraum voll gesperrt werden. „Der genaue Zeitraum dieser Sperrung wird abhängig von Bauwetter und Baufortschritt rechtzeitig bekannt gegeben“, kündigt der LBV an.

Deck- und Tragschicht wird erneuert

Die Deck- und Tragschicht der Straße soll auf einer Länge von fast zehn Kilometern saniert werden. Punktuell werden dabei auch der Radweg und die Entwässerungsanlage erneuert. Des Weiteren sind Arbeiten an der B404-Brücke vorgesehen.

Im Anschluss an die Fahrbahnerneuerung müssen noch die neue Markierung aufgebracht sowie einzelne Schadstellen am Radweg zwischen Klein Barkau und Preetz saniert werden. „Diese Bauarbeiten sind wetterabhängig – terminliche Verschiebungen sind daher möglich.“

Infos für die Anwohner per Wurfzettel

Die Anwohner sollen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme mit Wurfzetteln von der Baufirma vor Ort informiert werden. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro und werden vom Land Schleswig-Holstein getragen.

Die Verkehrsführung wurde mit Polizei, Verkehrsbehörde, Kreis, Amt, Gemeinden und Buslinienbetreiber abgestimmt. Der LBV bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf die weiteren Arbeiten einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und sich zum Schutz der Menschen auf der Baustelle rücksichtsvoll zu verhalten.

Die L49 wurde in den vergangenen vier Jahren zwischen Nettelsee und Nortorf bereits auf einer Strecke von rund 24 Kilometern vollständig baulich erneuert, teilte der LBV mit.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.