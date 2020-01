Die Umrüstung vom gelben Sack auf die gelbe Tonne rollt in Schleswig-Holstein in mehreren Kreisen an. Der Zweckverband Ostholstein hat dafür ein Motto gefunden: „Die gelbe Tonne ist kostenlos, schont die Umwelt und macht unsere Straßen sauberer. Wir sagen deshalb: Schluss mit den alten Säcken.“