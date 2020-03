Hohwacht

Nach Angaben der Polizei war der Brand am Donnerstag gegen 15.30 Uhr während des Fahrens ausgebrochen. Die Frau fuhr rechtzeitig an die Seite und konnte aussteigen. Die Feuerwehr Hohwacht war zügig zur Stelle, konnte den mittlerweile in Vollbrand stehenden Wagen nicht mehr retten. Im Einsatz waren auch die Wehren aus Lütjenburg und Behrensdorf. Der Mercedes wurde völlig zerstört. Die Ursachen des Feuers sind unbekannt.

