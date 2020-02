Das große Video-Quiz mit den Bürgermeister-Kandidaten

Schwentinental

Wie viele Einwohner leben in Schwentinental? Wann wurde Schwentinental gegründet? Was genau ist auf dem Wappen der Stadt zu sehen? Kennen Sie alle Antworten? Nein? Macht nichts. Auch die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Schwentinental gerieten im Video-Quiz von KN-online mitunter ins Straucheln.

Die Kandidaten mussten sich Fragen stellen, wie sie viele Menschen aus Bewerbungsgesprächen kennen. Schließlich dürfen die Wähler erwarten, dass der künftige Bürgermeister oder die Bürgermeisterin das nötige Wissen für den Job mitbringt.

Bürgermeisterwahl Schwentinental : Wer tritt an?

Die Bürger in Schwentinental wählen am 8. März einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Michael Stremlau tritt nicht mehr an. Zur Bürgermeisterwahl kandidieren Matthias Busch, Susanne Elbert, Thomas Haß, Dr. Manfred Schröder, Kay Stade und Martin Wischmann. Schröder nahm am Video-Quiz nicht teil.

Besonders eine Frage sorgte bei den Kandidaten für Schmunzeln. Sie lautete: Haben Sie schon einmal einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten geschickt? Die Frage drängte sich auf, weil die Stadt Schwentinental von der Leserbrief-Schummelei erschüttert wurde, die zum Rücktritt von zwei Grünen-Politikern führte. Sie hatten Leserbriefe unter falschem Namen an die Redaktion geschickt.

Die Antworten der Kandidaten im Video-Quiz überraschten: Zwei gaben zu, tatsächlich schon einmal Leserbriefe verfasst zu haben. Das lag aber entweder schon Jahre zurück oder der echte Name stand darunter. Es ging also alles mit rechten Dingen zu.

Die Wahllokale in Schwentinental haben am Sonntag, 8. März, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt. Ob ein Kandidat im ersten Wahlgang eine Mehrheit erhält oder ob es zur Stichwahl kommt, erfahren Sie am Wahlabend live auf KN-online.

