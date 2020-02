Sechs Bewerber treten am 8. März 2020 zur Bürgermeisterwahl in Schwentinental an. KN-online hat sie in ihrem Zuhause besucht und gefragt: Wie sind die Kandidaten privat, wie wohnen sie, was tun sie in ihrer Freizeit? Martin Wischmann, 47, ist Familienmensch, er liebt Segeln und mag keinen Fisch.