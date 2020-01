Ganz privat: So lebt Kandidatin Elbert

Schwentinental

Am Ende der Straße steht ein Haus am See, und dort wohnt Susanne Elbert. Es ist Idylle pur: 46 Einwohner leben im Örtchen Grabensee, Gemeinde Martensrade, direkt am mächtigen Selenter See.

20 Häuser, genauso viele Vogelhäuschen, ein Briefkasten, eine Badestelle. Null Infrastruktur, aber 100 Prozent Gemeinschaft. „Ganz Grabensee duzt sich. Wir sind ein cooles Dorf“, meint Elbert und lacht.

Cool ist auch ihre schwarze Hündin Adele, eine Mischung aus Labrador, Riesenschnauzer und Pudel – ein sogenannter Labraschnoodle. Mit ihr ist Elbert jeden Tag am See, fährt aber auch Fahrrad und reitet viel.





Seit zwei Jahren macht sie außerdem den Ausdauer- und Beweglichkeits-Sport Crossfit. Obwohl zunächst von ihrem Trainer als „hoffnungsloser Fall“ eingestuft, kann sie heute ein Seil hochklettern. „Das konnte ich als Kind nicht!“ Ein wenig Stolz schwingt mit.

Susanne Elbert : Sportlich in die Bürgermeisterwahl Schwentinental

Sportlich geht Elbert auch in die Bürgermeisterwahl Schwentinental. Im Dezember stand ihre Entscheidung fest: Die 53-Jährige, die im Plöner Kreistag sitzt und dort den Bauausschuss leitet, tritt als Kandidatin der Grünen zur Bürgermeisterwahl Schwentinental an.

Geboren wurde sie zwar im westfälischen Münster, hat dort auch Jura studiert, kam aber zum Referendariat in den Norden. In Grabensee wohnt die Juristin seit 25 Jahren, das urige Haus gehört ihrem Ehemann Klaus Müller.

Der 68-Jährige sitzt in der Küche vor dem Herd und brät Eierkuchen in der Pfanne, die fantastisch duften. Fürs Kochen ist er zuständig. Aufs Foto möchte er nicht, hält sich lieber im Hintergrund „wie Professor Sauer hinter Angela Merkel“, spielt Elbert scherzhaft auf den Ehemann der Bundeskanzlerin an. „ Klaus ist mein Korrektiv, er liest meine Texte mit mir durch, berät mich. Und er erdet mich.“

Ehemann von Susanne Elbert erlitt 2004 einen schweren Schlaganfall

Müller ist regional bekannt als früherer NDR-Journalist, moderierte die Sendungen „Landfunk“ und „Natur und Mensch“. Dass er heute noch kochen kann, ist so etwas wie „ein medizinisches Wunder“, wie Elbert es formuliert.

2004 erlitt er einen schweren Schlaganfall, lag im Koma. „Die Maschinen sollten schon abgeschaltet werden“, erzählt Elbert von dieser schweren Zeit. Erst sprachen die Ärzte von Einbildung, doch sie fühlte es am Krankenhausbett deutlich: „Er drückt meine Hand.“

Und das stimmte.

Nach einem Jahr war ihr Mann wieder zu Hause. Laufen kann er nicht mehr. Aber angeln am See. Früher war er auch Jäger, Geweihe hängen im Wohnzimmer der Elberts – und überall Erinnerungsfotos an treue Jagdbegleiter wie Dackel und Drahthaar.

An ihrem Kühlschrank klebt ein Magnet, auf dem steht: „You can do it“ (Du schaffst es). Ob sie am 8. März das Rennen macht? Kennenlernen kann man die Grüne Susanne Elbert noch bei mehreren Veranstaltungen in Schwentinental. Und in den letzten zwei Wochen vor der Wahl steht Haustürwahlkampf auf dem Programm.

