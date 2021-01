Kreis Plön/Ostholstein

Kletterseil, Steigeisen, Eispickel und Helm benötigt der Bergsteiger nicht für die Tagestour, doch feste Schuhe und Proviant sollte er gerne mitnehmen. Wer schnell ist, schafft alles in sechs Stunden – doch das ist schon ambitioniert und anstrengend. Um die Landschaft zu genießen, sollte der Wanderer im Winter früh starten und einen Tag einplanen. Wegen der Entfernung zwischen den zwei Massiven geht es nicht ohne Auto.

Den Bungsberg kennt jeder Schleswig-Holsteiner. Wer ihn erklimmen will, kann fast ganz an den Gipfel (168 Meter) heranfahren, doch das stellt keine Herausforderung dar. Eine schöne Strecke beginnt in dem Ort Kirchnüchel, der mit einem Superlativ aufwarten kann. Hier steht mit der kleinen St.-Marienkirche auf 115 Metern Höhe das höchste Gotteshaus im Land. Hinter dem beschaulichen Ort zweigt links die Straße nach Kirchmühl ab. An der Ecke beginnt der Weg zum Bungsberg.

Beachtlicher Anstieg über die Westflanke zum Gipfel

Zunächst gemütlich geht es durch die hügelige Landschaft zwischen Wiesen und Weiden mit Kühen entlang. Das Gut Kirchmühl bleibt links liegen, dann führt der matschige Forstweg durch den Wald, bis hinter einer Ecke die grüne Kuppe des Bungsbergs zu sehen ist. Der Anstieg über die Westflanke ist ausgeschildert, zwischen Feldern geht es bis an den Fuß des Hanges.

Dort wird der Weg verlassen und der Gipfel auf kürzestem Weg direkt in Angriff genommen. Die Steigung wird beachtlich, außer Atem genießt der Wanderer dann einen Ausblick über Hügel und Täler bis zur Ostsee - auch der Strezerberg ist in nördlicher Richtung schon im Dunst zu erahnen. Wer sich gründlich auf dem Plateau umschaut und zügig geht, schafft die Strecke ab Kirchnüchel und zurück in drei Stunden.

Entstehung des Bungsbergs Bei dem Bungsberg handelt es sich um eine Endmoräne, die vor etwa 150.000 Jahren in der Saaleeiszeit entstand. In der Weichseleiszeit – vor rund 10.000 Jahren – konnten die Gletscher den Berg aufgrund seiner Höhe nicht überwinden, umflossen ihn daher und bildeten damit einen Nunatak. Dieser Begriff bezeichnet in der Glaziologie einen isolierten, über die Oberfläche von Gletschern und Inlandeismassen aufragenden Felsen oder Berg. Dieser Felsen ist somit von einem Eisstromnetz umgeben.

Ab Ölböhm geht es zum Strezerberg

Dann fährt der Wanderer mit dem Auto weiter durch die abwechslungsreiche Landschaft auf und ab bis zu der wohlklingenden Siedlung Ölböhm bei Giekau in der Nähe des Selenter Sees mit wunderschönen Reetdachhäusern. Hier ist der Ausgangspunkt für den Anstieg zum Strezerberg (130 Meter), der sich in der Ferne prachtvoll erhebt. Zuvor lohnt es sich, ein Hügelgrab am Wegesrand zu besichtigen. In dem Dornengestrüpp wohnt so mancher Fasan, der sich laut gackernd davon macht.

Etwa anderthalb Kilometer auf einem Wirtschaftsweg über eine Ebene zum Wald schreitet der Wanderer, den Strezerberg mit seinem Funkmast immer rechts im Blick. Hinter den ersten Bäumen nach einer Laufzeit von etwa 40 Minuten biegt der Bergsteiger rechts ab und hält sich am Waldrand bis zu einem Hinweisschild mit Informationen zu vorgeschichtlichen Grabhügeln. Hier geht es links auf einem Pfad etwa 15 Minuten knackig bergauf, rechts droht ein steiler Abhang. Der Gipfel des Strezerbergs ist bewaldet, einen Ausblick hat man nur durch das Unterholz.

Rast am Grundloser See

Nach einer Verschnaufpause wartet der nächste Höhepunkt - der Grundloser See, der nach etwa einer halben Stunde erreicht wird. Hier lohnt sich eine Rast mit Blick auf das Gewässer, in das umgefallene Bäume hineinragen. Auch Enten sind hier zu beobachten. Weiter gehts wieder zwischen Bäumen hoch und runter Richtung Pilsberg (128 Meter). Auf jeden Fall sollte der Wanderer auf halber Strecke aus dem Wald rechts heraustreten und den weiten Blick über den Großen Binnensee, Hohwacht mit Bucht und Sehlendorfer Strand genießen.

Nun ist es nicht mehr weit bis zum Pilsberg, auf dessen Kuppe der Aussichtsturm Hessenstein steht. Von der Spitze des Bauwerks ist der Rundumblick atemberaubend, im Westen ist der Selenter See zu sehen. Bei einsetzender Dämmerung geht es nun direkt durch den Wald am Feldrand wieder hinab. Einen Weg gibt es nicht, dafür aber einen Blick auf eine große Damwildherde mit etwa 40 Kreaturen, die friedlich auf der Kuppe äsen. Nach etwa einer Stunde mit steilen Ab- und Aufstiegen durch Brombeergestrüpp ist der Waldrand erreicht und macht den Blick frei auf Ölböhm, das man nach etwa drei Stunden wieder erreicht.

Herrlich ist diese Tour mit den drei höchsten Gipfeln in Schleswig-Holstein und nicht unanstrengend. Wälder, Wiesen, Weiden, Kühe, Damwild, Greifvögel - alles, was die Natur zu bieten hat, gibt es auf der Bergtour zu sehen. Schlau ist jeder, der sich am Auto mit einem alkoholfreien Bier belohnt...