Mit dem Abflauen der Coronakrise starten wieder die Proteste gegen das Tierversuchslabor in Wankendorf. 30 Menschen beteiligten sich am Pfingstmontag an einer Mahnwache vor dem Laborgelände im Ortsteil Löhndorf. Die Tierversuchsgegner denken jetzt über Aktionen in Kiel und Plön nach.