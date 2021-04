Kitaplätze werden in Wankendorf offenbar knapp. Nach Berechnungen der Amtsverwaltung Bokhorst-Wankendorf fehlen im nächsten Kindergartenjahr in den Regelgruppen 17 Plätze. Zwei Familienväter handelten sich bereits Absagen ein – und wurden jetzt in der Gemeindevertretersitzung vorstellig.