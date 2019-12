Gasthof sperrt Tierschützer aus

Die Gemeinde Laboe investiert 160.000 Euro in ihren Jachthafen. Saniert werden soll der letzte Teilstück der Steganlage C sowie rund 150 Meter Steg entlang der äußeren Wellenschutzwand. Die Entscheidung über die Auftragsvergabe fällen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Mittwoch, 18. Dezember.