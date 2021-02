Digitalisierung: Was bedeutet das eigentlich? In unserer Serie „Digitale Zukunft“ fragen wir kreisweit in Rathäusern, Schulen oder bei Bürgern nach, wie WLAN, Internet und Co. den Alltag weiter verändern. Heute: Die Grundschule Wankendorf und Umgebung hat das Tempo der Digitalisierung angezogen.