Wankendorf

Schilder mit Pfeilen machen auf dem Gelände der Kirchengemeinde am Kirchtor auf den Gebetsgarten hinter dem Gemeindehaus aufmerksam. Beate Jastrow hat das neue Angebot als Rundgang konzipiert. Startpunkt ist der hölzerne Kirchenpavillon, dort können sich Besucher bei Bedarf mit Sitzkissen und Regenschirmen ausstatten. „Die Leute sollen sich auf den Weg machen können, auch wenn es Hunde und Katzen regnet“, erklärt die Initiatorin.

Säulen mit Abstand als Impuls für Gebete

Mit Unterstützung ihres Ehemannes Marcus Jastrow hat sie wenige Meter weiter hölzerne Säulen aufgestellt. Daran prangen Ortsnamen der Region ebenso wie ganz unterschiedliche Begriffe, die als Impuls zum Nachdenken und für Fürbitten gedacht sind. „Die Säulen sind jeweils vier Meter auseinander, so ist genügend Platz für die nötigen Abstände vorhanden“, erläutert Beate Jastrow. Regelmäßig nutzt Kurt Altherr die Säulen zum Innehalten und für Gebete. „Der Gebetsgarten ist eine Bereicherung, hier finde ich Raum und Stille“, sagt der Wankendorfer, der sich auch im ehrenamtlichen Küsterteam engagiert.

Zum Rundgang gehören weiterhin mit Wörtern versehene Steine, die an verschiedenen Stellen auf dem Friedhofsareal platziert wurden. Als Lieblingsplatz hat Brigitte Deffert-Schnoor die „Pflanzen-Arche“ für sich entdeckt – eine schiffsartige Konstruktion als Sinnbild für die Bewahrung der Schöpfung. „Ich liebe die Natur, hier finde ich ganz viel davon“, schwärmt die Besucherin. Die Idee für den Gebetsgarten entwickelte Beate Jastrow als Alternative für die sogenannte Allianzgebetswoche.

Willkommen sind auch Familien mit Kindern

Vor Corona wurden für die traditionell im Januar angesetzte Aktion mehrere Räume im Gemeindehaus zu Gebetsräumen umfunktioniert. „Jetzt in der Pandemie ist es nicht mehr möglich, aber draußen haben wir ja Platz ohne Ende“, erzählt Beate Jastrow, die in der Friedhofsverwaltung mitarbeitet. Willkommen sind auch Familien mit Kindern, die dort viel Raum zum Spielen haben. „Gerade für Kinder ist es gut, dass sie draußen sein können.“ Ursprünglich sollte der Gebetsgarten am Ende der Allianzgebetswoche schließen – jetzt wird im Kirchengemeinderat über eine Verlängerung nachgedacht.

Zum Abschluss der Gebetswoche wird es am Sonntag, 17. Januar, um 10 Uhr erstmals in diesem Jahr einen Gottesdienst in der Kirche geben. Dafür müssen sich Besucher unter Tel. 04326/2880843 vorher anmelden, während des gesamten Gottesdienstes gilt zudem die Maskenpflicht. An den Sonntagsgottesdiensten wird so lange festgehalten, wie der Inzidenzwert im Kreis Plön unter 50 bleibt, teilte die Wankendorfer Kirchengemeinde mit.