Konzept für Feuerwehrhaus gesucht

Wankendorf

Auch einen Zeitplan, bis wann eine Entscheidung über die Zukunft des aus den 1980er-Jahren stammenden Feuerwehrgerätehauses getroffen wird, gibt es nicht. Das Thema beschäftigt die Feuerwehr bereits seit Monaten. „Wir werden zunächst ausloten, welche Varianten am besten für unsere Bedürfnisse geeignet sind“, erklärte Wehrführer Thorsten Janßen nach der Jahresversammlung der Wankendorfer Wehr am Wochenende. Im Feuerwehrbedarfsplan ist eine Erweiterung der Anlage am Kirchtor 3 vorgesehen, im Gespräch ist aber auch einen Neubau. Für die weitere Planung hat die Gemeinde auch ein Grundstück ins Auge gefasst. Das Zukunftsprojekt könnte über die Städtebauförderung zu zwei Dritteln von Bund und Land finanziert werden.

Zehn Mal zu Fehlalarmen ausgerückt

Der Jahresbericht listet eine im Vergleich zu früheren Jahren durchschnittliche Zahl von Einsätzen der Wankendorfer Brandschützer auf. 33 Alarmierungen standen im vergangenen Jahr zu Buche, dabei rückte die Wehr zu acht Brandbekämpfungen und 15 technischen Hilfen aus – unter anderem bei Verkehrsunfällen sowie Öl- oder Wasserschäden. Zehnmal kehrte die derzeit aus 56 aktiven Feuerwehrleuten sowie zwölf Jugendfeuerwehrmitgliedern bestehende Wehr wegen Fehlalarmen unverrichteter Dinge wieder um.

Langjährige Mitglieder geehrt

Weiterhin verlieh Wehrführer Janßen Bandschnallen für langjährige Mitgliedschaften. Ulrich Holst, Tim Wacker und Dieter Winkelmann wurden für 40 Jahre geehrt, Matthias Boß und Christian Karnatz für 20 Jahre sowie Olaf Zwandulla für zehn Jahre. Das Deutsche Feuerwehr-Fitness-Abzeichen in Silber errang Julian Wübbenhorst. Zudem wurden Ulrich Holst und Markus Schnack zu Löschmeistern befördert. Andreas Beuch erhielt die Schulterklappen eines Hauptfeuerwehrmanns/3 Sterne, Mike Bruhn, Henrike Fietzek und Jan Verdieck wurden zu Hauptfeuerwehrleuten/2 Sterne befördert. Tobias Böttcher und Julian Wübbenhorst agieren jetzt als Feuerwehrmänner.

