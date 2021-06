Wankendorf

Als „grauenhaft“ bezeichnet Christian Baer den Briefservice der Deutschen Post DHL Group, wie das Logistik- und Postunternehmen seit dem Jahr 2015 heißt. Seine Bewertung macht der Rentner an zwei Beispielen fest. Jeweils im Mai und Juni benötigte ein Brief in Wankendorf für die Zustellung von der Amtsverwaltung in der Kampstraße bis zur Wohnung von Baer zwölf Tage. „Das ist einfach nicht zu fassen, in Luftlinie sind beide Punkte 270 Meter voneinander entfernt“, erklärte der 74-Jährige.

„Schlamperei ist nicht nachvollziehbar“

Problematisch wird das Schneckentempo der Postzustellung, wenn es wie im Fall Christian Baer amtliche Belange betrifft. Dabei ging es auch um die Einhaltung von Fristen. Der gelernte Steuerfachangestellte musste in einem Schreiben bereits klarstellen, dass verspätet bei ihm eingegangene Briefe zu einem Versäumnis geführt hatten. „Diese Schlamperei der Post ist nicht nachvollziehbar“, schimpfte der Wankendorfer.

Veröffentlichungsfristen können nicht eingehalten werden

Probleme mit der Postzustellung registrieren auch die Akteure im Amt Bokhorst-Wankendorf. Gleich in mehreren Gremiensitzungen wurden fehlerhaft oder verspätet ausgelieferte Sendungen moniert. Besonders ärgerlich ist es für Amtsvorsteher Jörg Engelmann, wenn es sich um amtliche Bekanntmachungen handelt und somit Veröffentlichungsfristen nicht eingehalten werden. In Belau, wo Jörg Engelmann als Bürgermeister agiert, landet die Post oft im falschen Briefkasten – oder sie kommt gar nicht an.

Zustellungsprobleme seit einem halben Jahr

Seit mindestens einem halben Jahr gibt es die Zustellungsprobleme, berichtete Engelmann. „Es kann auch nicht angehen, dass Krankmeldungen eine Woche unterwegs sind.“ Mehrere Gespräche mit dem zuständigen Postbeauftragten hätten nichts gebracht, führte der Amtsvorsteher weiter aus.

Die Post räumte auf Nachfrage unserer Zeitung ein, dass es vereinzelt zu Verzögerungen bei der Postzustellung gekommen ist. Als Gründe führte das Unternehmen einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand sowie überdurchschnittlich hohe Sendungsmengen an. „Das betraf insbesondere die Zeit von Anfang April bis Mitte Mai, die Deutsche Post hat entsprechend reagiert und setzt unter anderem zusätzliches Personal aus Neumünster am Standort in Wankendorf ein“, teilte ein Pressesprecher mit. Darauf will sich Christian Baer nicht mehr verlassen. „Ich werde zukünftig mit dem Rollator zum Amt gehen und die Briefe vor Ort einstecken“, kündigte der Rentner an.