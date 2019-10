Streit um Schulzufahrt in Wankendorf

Wankendorf

Der Starkregen Anfang der Woche machte das Problem deutlich: Auf der Zuwegung von der Straße Kirchtor zur Grundschule entstanden große Pfützen, das Wasser auf der nicht gewidmeten Straßenverbindung konnte nicht ablaufen. „Die Zufahrt war überflutet, die Schulkinder mussten durch knietiefes Wasser zur Schule laufen, das geht so nicht“, schimpfte Jürgen Kleinfeldt ( CDU) in der Gemeindevertretersitzung in Wankendorf am Montag.

Kitakinder können den Weg nach Regen nicht nutzen

Eine Sanierung sei Amtsache und das Problem seit Jahren bekannt, führte Kleinfeldt weiter aus. „Abpumpen ist keine Lösung“, sagte der Vorsitzende des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses. Unterstützung erhielt Jürgen Kleinfeldt von Susanne Michalske, die Grünenvertreterin agiert als Erzieherin in der Johanniter-Kita an der Ecke Kirchtor/Schulauffahrt. „Wir können nach solchen Regenfällen mit den Kindern nicht mehr den Weg entlang gehen“, erklärte Michalske.

Sanierung würde sechsstellige Summe kosten

Amtsvorsteher Jörg Engelmann räumte ein, dass die Probleme mit nicht abfließendem Wasser seit Längerem bekannt sind. Nach einem ersten, vorläufigem Gutachten würde eine Sanierung viel Geld kosten – im Gespräch ist eine niedrige sechsstellige Summe. „Unser Vorschlag ist, diese Sanierung im Rahmen der Städtebauförderung anzugehen, denn von der Auffahrt profitieren alle Gemeinden und insbesondere Wankendorf“, sagte Engelmann.

Streit um Einbindung in das Städebauförderungsprogramm

Bei Bürgermeisterin Silke Roßmann kam die Idee aber nicht gut an. „Das Städtebauförderungsprogramm ist nur für Wankendorf und den Nahbereichgemeinden vorgesehen, die Zufahrt ist aber eine Liegenschaft des Amtes, das für die Unterhaltung zuständig ist“, betonte sie. Jörg Engelmann bringt noch einen zusätzlichen Aspekt in den Streit ein: Wankendorf nutzt die Schulauffahrt als Zufahrt zur Feuerwehr und zur Johanniter-Kita. „Die Gemeinde profitiert kostenfrei und ganz selbstverständlich von der Auffahrt, im Grunde nutzt Wankendorf die Zuwegung ohne Genehmigung“, erklärte der Amtsvorsteher und Bürgermeister von Belau.

Unter Zugzwang sieht sich das Amt nicht. Man wolle an einer Lösung arbeiten und dabei das Gespräch mit Wankendorf suchen. „So ein Projekt braucht Zeit. Und Starkregen gibt es nicht täglich, da sollte man die Kirche im Dorf lassen“, so der Amtsvorsteher. Die Gemeindechefin von Wankendorf erinnerte dagegen an eine gemeinsame Begehung der Auffahrt vor zwei Jahren. „Besser ist es seitdem nicht geworden, und nachvollziehen kann ich die Argumentation nicht.“

