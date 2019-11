Seit acht Jahren leuchten in der Adventszeit in Plön LED-Sterne. In der Lübecker Straße und in der Langen Straße hängen beleuchtete Sternenbögen des Vereins Stadtmarketing Plön. Ihren Strom bekommen die Weihnachtssterne in der Lübecker Straße dieses Jahr erstmals über Straßenlaternen.