Der drohende Engpass in der Kitabetreuung in Wankendorf ist wohl vom Tisch. In rekordverdächtig kurzer Zeit präsentiert die Gemeinde eine Übergangslösung für eine zusätzliche Gruppe drei- bis sechsjähriger Kinder ab August. Dafür greift die Ortspolitik die Interimslösung aus dem Jahr 2017 auf.