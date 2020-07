Warnau

„ Schwalben sind meine Lieblingsvögel“, erklärt Jürgen Doose. Die Liebe begann, als er 1959 nach Warnau kam und feststellte, dass die Schwalben am Haus ihre Nester aus dem Lehm vom benachbarten Dorfteich bauten. Als man in den 60er-Jahren den Dorfteich saniert habe, sei das Material nicht mehr verfügbar gewesen.

50 Nisthilfen rund ums Haus

Also habe er Kunstnester gekauft und sie vorne und hinten am Haus unter dem Dachvorsprung angebracht. „An die 50 künstliche Nisthilfen sind so zusammengekommen“, sagt er.

Die würden von den Schwalben gerne angenommen und seien jedes Jahr wieder besetzt. „Meine Frau hat sich immer ein bisschen geärgert, dass an den Fenstern manchmal Hinterlassenschaften klebten, hat sich dann aber damit abgefunden“, erzählt er schmunzelnd. Seine Frau, die erst kürzlich verstorben ist, habe sich auch darüber gefreut, dass jedes Jahr wieder so viele Vögel kamen.

Schwalben-Versammlung auf der Hochspannungsleitung

Ein Lieblingsplatz der Schwalben sei hoch oben auf der Hochspannungsleitung gewesen, die über sein Grundstück geführt habe. „Und jedes Jahr vor dem Abflug haben sie dort eine Versammlung abgehalten, bevor sie nach Afrika flogen – das war immer ein tolles Schauspiel.“

Doch vor zwei Jahren habe er ein Schreiben erhalten, in dem die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) die Verlegung der Oberleitung in die Erde ankündigte. Er habe sofort mit dem Unternehmen und dem Nabu telefoniert.

Dabei sei ihm von der SH Netz AG versichert worden, dass man eine Lösung finden werde. „Die besteht nun darin, dass im Mai zu unserer Freude auf dem Grundstück zwei neue Masten aus nordischer Fichte aufgestellt wurden, die mit zwei Drähten verbunden sind.“ Der Energieversorger habe auch die Kosten für Material und Arbeitseinsatz übernommen. „Und schon am ersten Tag saßen die Schwalben wieder drauf“, freut sich Doose.

Mittlerweile sei jeder Platz am Haus von den Mehlschwalben belegt. „Das hat auch einen super Effekt: Obwohl das Haus am Dorfteich liegt, gibt es hier keine Mücken.“

Jürgen Doose baut die Nester vor dem Winter ab

Immer im Oktober steige er auf seine Leiter und baue sämtliche Nester mitsamt der Bretter darunter ab, erzählt der 85-Jährige. Die Hinterlassenschaften nutze er als Dünger. Dann werde alles gereinigt und ausgebrannt, um Parasiten zu beseitigen. Anfang April baue er Nester und Bretter wieder an.

Im Stall habe noch ein Rauchschwalben-Pärchen sein Nest auf einer Neonröhre. „Das ist allerdings im Frühjahr von einem Zaunkönig belegt worden“, berichtet Doose. Schnell habe er eine weitere künstliche Nisthilfe für die Rauchschwalben besorgt, die auch sofort angenommen worden sei.

In seiner „Patenlinde“ hätten jahrelang Meisen im angebrachten Nistkasten gebrütet, in diesem Jahr sei ihnen der Kleiber zuvorgekommen. „Er hat das Loch etwas zuzementiert – das war schon toll anzusehen, wie er dort gearbeitet hat.“

Wendige Manöver der Flugkünstler

Durch die geöffneten Fenster dringt das Zwitschern und die hungrigen Rufe des Schwalb-Nachwuchses herein. Immer wieder kann man die wendigen Schwalben beim An- und Abflug beobachten. „Wenn man morgens frühstückt und die Manöver von diesen Flugkünstlern sehen kann, ist das schon toll“, schwärmt er. Er müsse nicht in einen Zoo oder Tierpark gehen. „Ich habe meinen Blick aus dem Fenster.“

