Die Kreise Ostholstein und Rendsburg-Eckernförde haben es schon vermeldet. Nun schließt sich der Kreis Plön an. Zum Warntag am Donnerstag bleiben alle Sirenen still. Nach Ende des Kalten Krieges wurde die Warntechnik zurückgebaut. Ein flächendeckender Alarm ist im Kreis Plön nicht möglich.