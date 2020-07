Laboe

Seit Langem machen sich die Grünen in Laboe Gedanken um den Naturerlebnisraum Dünenlandschaft. Sie wollen das zehn Hektar umfassende Areal weiter entwickeln.

2005 wurde der Bereich in unmittelbarer Nähe des Marine-Ehrenmals zwischen dem Laboer Freistrand bis an die Steiner Ortsgrenze zum Aukrug heran als Naturerlebnisraum ausgewiesen und seitdem in sehr unterschiedlicher Weise genutzt und teilweise betreut.

Zunächst gab es in den Sommermonaten Führungen durch die Dünenlandschaft. Inzwischen sind die seinerzeit als Info-Pfad aufgestellten Schilder verrottet. Besondere Sorgen bereite den Grünen der Vogelschutz, wie Karsten Steinbach vom Umweltausschuss berichtete. Bei einem Rundgang zeigte er gemeinsam mit Katrin Opp-Löck und Michael Meggle die Schwachstellen und eine Menge Potentiale auf, die es in diesem Gebiet zu nutzen gelte.

Dünenlandschaft Laboe soll in drei Bereiche eingeteilt werden

„Wir wollen das Gebiet in drei Bereiche einteilen, die entsprechend entwickelt werden sollen“, erklärte Steinbach. Dazu zählten der Lernort Küstendynamik mit einem naturnahen Spielplatz „Küste“, eine Treibseldüne parallel zur Wasserkante (die Einrichtung ist bereits in der Gemeindevertretung beschlossen) und öffentliche Toiletten.

Kiter, Hundebesitzer, Strandbesucher und Naturfreunde können den Bereich nebeneinander nutzen. „Die Schaffung des Spielplatzes sollte dabei Priorität haben“, so Steinbach mit Blick auf die Reste eines Bootes, einer Schaukel und einer Rutsche, die am Eingang des Naturerlebnisraumes einen traurigen Anblick bieten.

Dünenlandschaft Laboe bietet ein Kleinod: die Meeresbiologische Station

Der zweite Bereich steht unter dem Titel Naturerlebnis Dünenlandschaft mit einem Info-Pfad, neuer Beschilderung und überarbeiteten Plattformen. Denn die vorhandene Aussichtsplattform ist fast zugewachsen und kaum zu entdecken.

Ein Kleinod: die Meeresbiologische Station, die mit privatem Geld betrieben und unterhalten wird. „Auch für diese Einrichtung müssen wir etwas tun, die Räumlichkeiten stammen noch aus ehemaligen WC-Anlagen der Gemeinde und sind abgängig“, erklärte Michael Meggle.

Vogelschutzgebiet an der Lagune zählt auch zur Dünenlandschaft

Sein Vorschlag: Die Anlage könnte ein wenig präsenter im vorderen Bereich des Bereiches angesiedelt werden. „Die Station ist absolut erhaltenswert und ausbaufähig. Sie bereichert das touristische Angebot und sollte unbedingt unterstützt werden, auch wenn es Geld kostet“, betonte Meggle.

Der dritte Bereich, so Steinbach, sei die Schutzzone. „Das Vogelschutzgebiet an der Lagune beziehungsweise dem in den vergangenen Jahren entstandenen Binnensee muss dauerhaft abgesperrt werden, um die Vielzahl der Vogelarten, die dort brüten und rasten zu schützen“, erklärte Steinbach.

Doch oft sei bei einem Rundgang zu beobachten, dass sich die Besucher und Spaziergänger darüber hinwegsetzten, sich Zugang verschafften, Hunde frei laufen ließen und Schilder einfach übersähen, berichtete auch Katrin Opp-Löck. In privaten Initiativen waren Schilder angebracht worden und die Absperrzäune neu aufgestellt worden.

Besonderes Augenmerk legen die Grünen auch auf das temporäre Schutzgebiet vor dem Küstenstreifen. Auch dort entwickelt sich langsam eine Lagune, der Bereich wird von Seevögeln als Rastplatz genutzt. „Zum Brüten haben die Vögel dort noch zu wenig Ruhe“, schätzte Katrin Opp-Löck ein.

Entscheiden muss am Ende die Politik

Eine Umsetzung ihres Konzeptes stellen sich die Grünen in mehreren Phasen vor, beginnen wollen sie mit dem naturnahen Spielplatz. „In die Diskussion um die Gestaltung könnten Gruppen der Gemeinde Laboe wie die Pfadfinder und der Kinder- und Jugendbeirat eingebunden werden“, erklärte Meggle.

Unverzichtbar seien aber auch die Erneuerung von Hinweisschildern auf die Einhaltung von Regeln (Hunde, Zigaretten, Müll) sowie die Beteiligung von Erlebnispädagogen, hieß es weiter.

Im nächsten Schritt muss das Konzept von den politischen Fraktionen beraten und gebilligt werden. Zwar seien die Kosten noch unklar und auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen. Dennoch: „Die Pflege und der Erhalt des Naturerlebnisraumes ist eine Vorgabe der Landesregierung an die Kommunen und das sollten wir in Angriff nehmen“, so Meggle.

