Wendtorf

Sie durften die ersten sein - die Mädchen und Jungen der Igel-Gruppe. Sie jubelten, hatten passend Regenjacken und Gummistiefel an und holten gleich die Schaufeln. Johann und die anderen pumpten das Wasser kräftig hoch, das über die unterschiedlich hohen Bahnen bis hinein in das Wasserrad lief, das sich kräftig drehte.

Campingsplatzbetreiber Patrick Voßhall hat Anlage gespendet

Mit bunten Luftballons hatte Kita-Leiterin Susanne Lange die Anlage geschmückt, die der Campingsplatzbetreiber Patrick Voßhall vom „Regenbogen-Camp“ in Wendtorf (ehemals Bonanza) gespendet hatte. Die Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes hatten den Platz hergerichtet, die Fundamente gegossen und schließlich die Pumpe angeschlossen. „Kinder lieben einfach das Spielen mit Wasser“, weiß Susanne Lange. Eigentlich sollten alle Kinder bei der Einweihung dabei sein, aber aufgrund der Corona-Regeln dürfen die Kinder sich nur in Kohorten bewegen.

Bürgermeister Claus Heller freut sich über das soziale Engagement

Die Anlage im Wert von knapp 8000 Euro bereichere die gesamte Außenanlage, zeigte sich auch Bürgermeister Claus Heller hocherfreut über das soziale Engagement des neuen Campingplatzbetreibers. Damit konnte die Gemeinde in kurzer Zeit das dritte große Spielgerät erneuern. „Wir sind jetzt auf einem guten Stand“, schätzte der Bürgermeister ein.

Weitere Maßnahmen sind im Innenbereich geplant. In der dreiwöchigen Schließzeit während der Sommerferien werde der Fußboden in der Kita erneuert und neue Möbel angeschafft. Auch die personelle Situation habe sich gut entwickelt, die jetzt den Vorgaben des Kita-Reformgesetzes entspreche, so Heller.