Bei meinem Selbstversuch zum Wasserskifahren auf dem Passader See war ich mehr unter Wasser statt auf dem Wasser. Aber der Spaß kommt auch für Anfänger nicht zu kurz, und erste Erfolge stellen sich schnell ein. Auch wenn man allein auf den Skiern steht - die Unterstützung im Team ist groß.

Wasserski in Passade

Wasserski in Passade - Mit Vollspeed übers Wasser

Wasserski in Passade - Mit Vollspeed übers Wasser

Von Nina Janssen