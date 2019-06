Schönberg

Die Probsteier Gilde für Mobilien und Inventar geht zurück auf das Jahr 1835. Die Gilde wurde als Versicherung auf Gegenseitigkeit, als Interessengemeinschaft für Hilfe in Notlagen, gegründet und ehrenamtlich geführt. 1974 wurde Muhs in den Vorstand der Probsteier Viehbrandgilde gewählt, 1991 übernahm er den Vorsitz der Probsteier Gilde für Mobilien und Inventar. Aus diesem Amt wurde er feierlich und mit großem Dank verabschiedet.

Hans-Peter Muhs hat verschiedene Gilden unter einem Dach vereint

Geschäftsführer Sven Laasch betonte die Verdienste von Hans-Peter Muhs. Denn er habe mit großer Umsicht und Blick in die Zukunft dafür Sorge getragen, dass die einstige Gilde heute Bestandteil einer modern und breit aufgestellten Versicherungsvermittlung ist. Denn mit der Einführung der EU-Vorschriften für die Versicherungen habe Muhs seinerzeit dafür gesorgt, dass sich die Probsteier Mobiliengilde, die Probsteier Viehbrandgilde, die Probsteier Erntebrandgilde und die Ostangelner Brandgilde heute unter einem Dach befinden und ihre Kräfte bündeln konnten, erklärte Laasch.

„Andere Gilden stehen heute vor dem Problem, dem sich Hans-Peter Muhs und sein damaliger Vorstand bereits vor 15 Jahren gestellt haben“, so der Geschäftsführer weiter. Noch immer werde die Gilde ehrenamtlich geleitet, doch verwaltet wird sie seit 2006 von einer professionellen Geschäftsführung. Längst seien auch die Mitglieder nicht mehr rein in der Landwirtschaft zu Hause, sondern man biete als Versicherungsvermittlung alle Bereiche an. Die Gildeversicherung hat seit 2011 ihr Büro in der Bahnhofstraße in Schönberg.

Asmus Finck-Stoltenberg will Tradition hoch halten

„Wir suchen für jeden Kunden das individuell passende Produkt heraus. Dafür haben wir eine Vielzahl von Versicherern und können für jedes Risiko die beste Leistung anbieten“, schilderte Laasch die mit den Jahrzehnten veränderte Aufgabenstruktur. Für den neuen Vorsitzenden Asmus Finck-Stoltenberg ist es „besonders wichtig, die Tradition aufrecht zu erhalten“, sagte der 50-Jährige. Schon sein Vater und Bruder sind mit der Probsteier Gildeversicherung verbunden. Als nun ein Nachfolger gesucht worden war, stellte er sich für das Amt gern zur Verfügung. Zur Erinnerung an sein jahrzehntelanges Wirken erhielt Hans-Peter Muhs die Protokolle aus den Jahren seines Amtsantrittes.

