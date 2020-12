Wegen Corona - "Gottesdienst to go" in Hohwacht

Weihnachten in der St. Jürgen-Kirche in Hohwacht fiel dieses Jahr aus, nicht aber die Predigt. Pastorin Katharina Schleupner organisierte Heiligabend einen „Gottesdienst to go“. Sie überreichte vor der Kirche Tüten an die Gäste. Die waren von der Aktion begeistert.