Ole Schippn Laboe sagt Jugendsegeln ab

Normalerweise geht es Ende April/Anfang Mai jeden Jahres für die Schüler der jeweiligen vierten Klassen der Laboer Grundschule zu einer ganz besonderen Tour: Dem dreitägigen Segeltörn mit dem holländischen Plattbodenschiff De Albertha und dem Laboer Segelverein Ole Schippn Laboe (OSL). Darauf freuen sich die Mädchen und Jungen das ganze Jahr über, denn das Segelabenteuer auf der 129 Jahre alten Lady ist in den vergangenen 20 Jahren zur lieb gewonnenen Tradition an der Laboer Grundschule geworden. Im Idealfall geht es in die dänische Südsee – wetterbedingt kann die Route auch schon mal „nur“ im Nord-Ostsee-Kanal auf und ab gehen. Für alle Schüler blieb die Teilnahme bisher kostenlos, auch dank der Förderung durch Landesmittel für Jugendarbeit und viele Spenden aus dem Ort.

Absage des Jugendsegelns zur Sicherheit aller Beteiligten

Doch ausgerechnet aus dem diesjährigen Jubiläumstörn wird nun nichts. OSL musste das Projekt absagen. „Wie so viele Veranstaltungen landauf landab muss auch dieses Event zu unser aller Bedauern, aber letztendlich zur Sicherheit aller Beteiligten und deren familiärem Umfeld abgesagt werden“, erklärte Friedhelm Reker. Es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass es noch in diesem Jahr einen Ersatztermin geben werde, so Reker.

„In den vergangenen 20 Jahren haben in den jeweils zwei bis drei Törns pro Jahr mittlerweile über 660 Jungen und Mädchen an den Fahrten teilgenommen, die alle ausnahmslos gesund an Leib und Seele wieder den heimischen Hafen erreichten und an die wartenden Eltern übergeben werden konnten“, blickte er zurück.

Feier am "Laboer Sofa" war schon geplant

In diesem Jahr sollte es nun etwas ganz Besonderes geben: „Anlässlich des Jubiläums liefen die Planungen im OSL-Vorstand auf Hochtouren. Mit der Rückkehr des zweiten Törns am Sonnabend, 2. Mai, sollte eine Feier am Laboer Sofa starten“, erzählte Reker. (Anmerkung der Redaktion: Als "Laboer Sofa" werden seit Umgestaltung des Hafenumfelds die Sitzstufen an der Südmole bezeichnet.) Dazu waren, neben den diesjährigen Teilnehmern alle bisher mitgefahrenen Schüler und Betreuer eingeladen, Caterer und Veranstalter standen schon in den Startlöchern.

2021 will Ole Schippn Laboe die Tradition fortsetzen

„Selbst Ministerpräsident Daniel Günther war von der Idee so angetan, dass er spontan die Schirmherrschaft für die diesjährigen Törns und das anschließende Event übernommen hatte“, berichtete Reker weiter. Doch nun darf niemand kommen, weder das Schiff noch die Schüler - und auch keine Gäste. Bleibt allen nur auf das nächste Jahr zu hoffen, in dem die Tradition dann fortgesetzt werden soll. Der Verein sei im ständigen Austausch mit der Grundschule und sollten sich Möglichkeiten für einen Ersatztermin in diesem Jahr ergeben, werde man die Schüler informieren, kündigte OSL an.

