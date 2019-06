Schon wieder wurde auf der B 76 ein Auto mit einem Stein beworfen. Ein bisher unbekannter Täter hatte einen etwa tennisballgroßen Stein von der Brücke am Moorweg in Preetz auf ein Fahrzeug geworfen. An dem Pkw entstand ein Schaden von 1000 Euro, die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.