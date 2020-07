Bad Segeberg

Die örtliche Kirchenarbeit sei bedroht, Spenden für Kirchenrenovierungen würden wegbrechen.

„Der Kirchenkreis fährt finanziell gegen die Wand“, schlägt Hans-Caspar Graf zu Rantzau Alarm. Er ist nicht nur Patron der Kirchengemeinde Pronstorf und Synodaler, sondern auch Herr über ein Gut und in vielen Führungsämtern in Land- und Forstwirtschaft aktiv.

Kritiker schlagen Alarm

Er will wachrütteln, bevor es zu spät ist, wie er und andere meinen. Sie sorgen sich um den Fortbestand des Kirchenkreises. Denn mit dem Neubau übernehme sich der Kirchenkreis in schwierigen Zeiten.

Bislang arbeiten die rund 70 Mitarbeiter der Kirchenkreisverwaltung in Bad Segeberg in gemieteten Räumen, in der Sparkasse und im Seminarweg 7. Mietverträge enden 2022, der Platz sei zu eng, die zwei Standorte schlecht für den Arbeitsfluss, die Baumängel gravierend, Alternativen nicht möglich, heißt es vom Kirchenkreis.

Neubau soll Leuchtturmprojekt werden

Seit fast sieben Jahren wird über Lösungen und einen Neubau nachgedacht, sagt Graf zu Rantzau. Der Kirchenkreis hatte nach eigenen Angaben nach geeigneten, finanzierbaren Räumen gesucht. Auch über Anmietungen im Levo-Park nachgedacht.

Doch der Neubau sei die beste Lösung: Die Zinsen seien niedrig, eine Immobilie ein Wert, das Gebäude flexibel nutzbar, die Energiekosten würden begrenzt. „Das Gebäude wird über Jahre auf einem führenden Level in diesem Bereich sein“, sagt der Kirchenkreis.

Der Großteil wird über Kredit finanziert

Die 8,3 Millionen Euro sollen so finanziert werden: 1 Million Euro Eigenmittel, 7,3 Millionen Euro Kredit. Über 30 Jahren würden knapp 300000 Euro pro Jahr fällig. Ähnlich viel wie bei einer Mietlösung, so eine Sprecherin des Kirchenkreises.

Graf zu Rantzau macht eine andere Rechnung auf. 2018 sei noch von 4,5 Millionen Euro die Rede gewesen, später von 6,5 Millionen Euro. Und die 8,3 Millionen würden nicht ausreichen, es eher auf 10 Millionen Euro hinauslaufen.

Übernimmt sich Kirchenkreis Plön-Segeberg ?

Das Projekt platze mitten in die große Finanzkrise. „Auch die Kirche kann nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt.“

Denn der Haushalt breche derzeit ein, sagt er. Die Kirchensteuereinnahmen würden von 16,9 Millionen Euro 2020 auf 14,8 Millionen Euro 2021 sinken. Das sei unter anderem den wegbrechenden Jobs wegen der Coronakrise geschuldet. Außerdem träten Mitglieder weiter aus.

Kirchengemeinden müssten angeblich bluten

Von den Einnahmen würde der Kirchenkreis zunächst seine Dienste und Werke finanzieren. Nur der Rest werde an die 35 Kirchengemeinden verteilt, je nach Mitgliederzahl. Die Folge, so Graf zu Rantzau: Den Kirchengemeinden werde schon 2021 ein Drittel weniger Geld zur Verfügung stehen. Und bereits 2020 sei der Zuschuss an die Kirchengemeinden gesunken.

Sie finanzieren damit unter anderem den Küster und die Kirchenmusik, die Sekretärin, die Kirchen- und Gemeindehauserhaltung.

Steuereinnahmen sinken

Und das in einer Phase, in der sich die Kirchengemeinden wegen Pastorenmangels ohnehin schon zu Kirchspielen zusammenschließen müssten.

Ein externer Prüfer habe berechnet, dass die Neubau-Kosten pro Jahr nicht bei 300000 Euro, sondern 536000 Euro lägen. Denn es müssten mehrere Hausmeisterstellen und Bauunterhaltung eingerechnet werden.

Wirtschaftsprüfer soll Verwaltung durchleuchten

Deshalb wollte Graf zu Rantzau, dass der Kirchenkreis vor einem Neubaubeschluss einen Wirtschaftsprüfer zu Rate zieht. Denn die Synodalen seien in der Regel betriebswirtschaftliche Laien. Das will er ausdrücklich nicht als Vorwurf verstehen. Ihm liege aber der Bestand des Kirchenkreises am Herzen. Sein Prüfantrag sei aber, nach dem Neubaubeschluss, angesetzt und mit Mehrheit abgelehnt worden.

Die Arbeit der Verwaltung sei wichtig, etwa bei der Abwicklung der Haushalte der Kirchengemeinden, der Personal- und Mietverträge, Protokollierung und Baubegleitung. „Aber auch Verwaltung muss mit der Zeit gehen.“ Es werde überall zentriert und verschlankt.

Spender springen angeblich ab

Kritik kommt auch von anderen Synodalen. „Ich sehe das sehr kritisch“, sagt Wolf-Rüdiger Knoop aus Bad Segeberg. Andere äußern sich ähnlich, wenn auch hinter vorgehaltener Hand.

Kreiskantor Andreas J. Maurer-Büntjen aus Bad Segeberg ist ebenfalls „in großer Sorge“. Jobs in Kirchengemeinden seien gefährdet. Und als Schatzmeister des Fördervereins für die Renovierung der Marienkirche habe er schon von Spendern gehört, die insgesamt 150000 Euro dann doch nicht gegeben hätten, mit Verweis darauf, der Kirchenkreis könne sich gleichzeitig ja einen großen Neubau leisten.

Lief Abstimmung formal korrekt?

Manche zweifeln auch an, dass die Geheimabstimmungen während der Synode formal korrekt gelaufen sind. Denn eine Wahlkabine habe es nicht gegeben. Graf zu Rantzau wünscht sich möglichst eine neue Sitzung der Synode zu dem Thema.

Segebergs Propst Dr. Daniel Havemann weist die Kritik zurück. „Bauen ist das Billigste.“ Der Kirchenkreis habe sich beraten lassen zu seiner Verwaltungsorganisation, strukturiere bereits um. Die angeblichen Mehrkosten pro Jahr stimmten nicht, die Stellen und Bauunterhaltung seien eingepreist. Und außerdem gebe es noch gar keine Steuerschätzung für die Einnahmen 2021.

"Gute Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende"

Auch Pastor J.-Ekkehard Wulf aus Nahe vom Kirchenkreisrat plädiert weiter für den Neubau. „Wir haben lang genug Alternativen geprüft. Und die Mitarbeitenden haben ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen.“

