Menschen sitzen in Quarantäne, Eisläden schließen, öffentliche Parkplätze in Laboe sind wegen der Corona-Krise im Kreis Plön geschlossen. Auch Sportboothäfen sind dicht. In dieser Zeit tummeln sich viele Kiter und Surfer in Laboe, Einwohner beschweren sich. Jetzt greift der Bürgermeister ein.