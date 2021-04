Hohwacht

Der futuristische Entwurf hat anscheinend eine große Chance, auch realisiert zu werden. Denn Nussbaum ist in der Hotelszene kein Unbekannter. 2009 eröffnet er mitten in der Finanzkrise das erste Budget-Design Hotel in seiner Heimatstadt Bremen und entwickelt mit einem Partner die Marke „Prizeotel“. In kurzer Zeit kommen weitere Standorte in Hamburg, Hannover, Erfurt, München und Bern hinzu. 2016 übernimmt die Rezidor-Radisson-Kette 49 Prozent der Unternehmensgruppe, im Januar 2020 verkaufen Nussbaum und Partner ihre restlichen Anteile. Nussbaum, bleibt zunächst Geschäftsführer, sucht aber eine neue Herausforderung. „Mit 50 Jahren fühle ich mich noch etwas zu jung für den Ruhestand“, lacht Nussbaum, der seit 2017 in Hohwacht ansässig ist.

Herzensprojekt in der zweiten Heimat

Was eigentlich als Feriendomizil begann, habe sich dann schnell in einen neuen Lebensmittelpunkt gewandelt. „Ich habe in Hohwacht meine zweite Heimat gefunden“, sagt Nussbaum. Bei den vielen erholsamen Spaziergängen entdeckte er auch das idyllisch gelegene Aparthotel Waldwiese, das Hans Schmies seit vielen Jahrzehnten betrieb. Als dieser im Alter von 93 Jahren „sein Kleinod am Ende einer der schönsten Straßen in Hohwacht“ abgeben wollte, ergriff Nussbaum die Gelegenheit. „Ich war knapp zwei Jahre mit Herrn Schmies in Gesprächen und freute mich, dass ich am Ende der neue Eigentümer geworden bin.“

Architekt Andreas Heller hat schon das Hansemuseum entworfen

Im Hinterkopf entwickelte er aus ursprünglichen Idee des „kleinen Hotels am Rande der Welt“ eine Neuinterpretation eines „kleinen Boutique-Hotels unter Reet“. „Die Ostseewellen, verbunden mit dem Charme des alten Fischerdorfes, waren Inspiration für mein Herzensprojekt“, erzählt Nussbaum. Für die bauliche Gestaltung holte er den dem Hamburger Architekten Andreas Heller an Bord, der beispielsweise das europäische Hansemuseum in Lübeck entworfen und dafür den Preis Europäischen Union für zeitgenössische Architektur gewonnen hat.

Der Architekt Andreas Heller (links) und der Hotelier Marco Nussbaum (Mitte) präsentieren gemeinsam mit den Bauleitern Oliver Franke (rechts) und Jörg Wulf die Entwürfe für einen Neubau, der anstelle des Gästehauses im Hintergrund entstehen soll. Quelle: Dirk Schneider

Neun Suiten auf zwei Etagen

Das neue Boutique-Hotel Waldwiese solle mit seiner organischen Form die Strukturen der wogenden Wellen und der Dünenlandschaft widerspiegeln und sich zugleich mit dem Reetdach harmonisch in das Ortsbild einfügen, erläutert Nussbaum. Das Gebäude selbst, das anstelle des Gästehauses entstehen werden soll, werde als Ständerbauwerk mit Lehmwänden errichtet, verrät Heller. Nur der Keller und Treppenhaus, in das auch der Fahrstuhl integriert werde, müssten wegen des Brandschutzes aus Stein und Beton gebaut.

Barrierefrei in ökologischer Bauweise

„Geplant ist ein barrierefreies Objekt und ökologischer Bauweise“, verdeutlicht Heller. Auf den beiden Wohndecks sollen neun Kajüten entstehen, die sich alle individuell voneinander unterscheiden. „Jede Suite verfüge dabei auch über einen Außenbereich, entweder in Form einer kleinen Terrasse oder eines Balkons“, sagt Nussbaum. Denn wer nach Hohwacht komme, wolle frische Luft atmen und Freiraum genießen. Und diesen Wunsch wolle man nicht nur durch den direkten Aufenthalt an der Ostseeküste und an dem wunderschönen Ort, sondern auch im Hotel selbst erfüllen.

Eröffnung 2023 – wenn alles gut geht

„Es wird zukünftig weniger darum gehen, wohin und wann man reist, sondern mehr warum, mit wem und was man am Zielort zusammen unternehmen kann“, blickt Nussbaum in die Zukunft. So sei er überzeugt, dass man nach der Pandemie eine Verschiebung vom Massen-Tourismus zum sinnvollen Reisen erleben werde.

Neben diesen Erholung suchenden Individualtouristen setze er auch auf innovative Firmen, die ihren kreativen Mitarbeitern beispielsweise für Workshops ein besonderes Ambiente bieten wollen. So sei auch ein Konferenzraum mit modernster Kommunikationstechnik für „Coworking-Lounge“ geplant. Zudem könnten auch Arbeit (Work) und Urlaub (Vacation) kombiniert werden. Diese Workation, bei der Mitarbeiter trotz Freizeit ein paar Stunden am Tag arbeiten könnten und wollten, sei ein wachsendes Segment.

Unter der Voraussetzung, dass die Beratungen in den kommunalen Gremien ähnlich positiv wie in den sozialen Medien verlaufen und die erforderlichen Genehmigungen entsprechend schnell erteilt werden, könnte das Boutique-Hotel 2023 eröffnen – und vielleicht wieder einen neuen Trend setzen.