Parkende Pkw behindern Müllabfuhr

Selent

Seit 20 Jahren wohnt das Ehepaar Gaudecker idyllisch im Schatten der Blomenburg. Ihren Müll tragen sie in Säcken hoch an den Graf-Blome-Weg, wo ihre graue Tonne steht. Vor etwas mehr als fünf Wochen blieb der Müll das erste Mal liegen. Zwei Wochen später passierte dasselbe. Insgesamt ein halbes Dutzend Haushalte am Graf-Blome-Weg ist betroffen und auf ihrem Abfall sitzengeblieben. Überquellende Mülltonnen sieht man hier. Gelbe Säcke und das Papier hingegen wurden abgeholt.

„Der Wendehammer war zugeparkt“, hörte die 78-Jährige zur Begründung. Sie hatte sich an die Abfallwirtschaft des Kreises und die Amtsverwaltung gewandt mit der Bitte um Hilfe.

Abfallwirtschaft schaltet Polizei ein

Für Stefan Plischka, Leiter der Abfallwirtschaft, gehören solche Fälle fast zum Alltagsgeschäft. Schnell sehen dabei die betroffenen Bürger die Männer der Müllabfuhr als die Schuldigen. Plischka: „Dabei wollen wir den Abfall abholen.“ Das scheitert aber oft an parkenden Autos in den Wendehammern. Dann bleiben die Müllfahrzeuge draußen. Hin- und Her-Manövrieren dürfen sie nicht. Rückwärtsfahren ist für die schweren Lkw verboten, weil immer Menschen um sie herum sind. Am kommenden Freitag ist wieder Mülltag im Graf-Blome-Weg. Die Abfallwirtschaft wird sicherstellen, dass dieses Mal der Müll auch entfernt wird. Man wolle für diesen Tag die Polizei und die Ordnungsbehörden einschalten.

Ein wiederkehrendes Problem in den Sackgassen Selents

Selent Bürgermeisterin Sabine Tenambergen kennt das Problem auch aus anderen Sackgassen in ihrem Ort. „Ich kann nur an alle appellieren, so zu parken, dass es keine Probleme gibt.“ Sie finde es „rücksichtslos“, wenn in einem Wendehammer so geparkt wird. Sie habe großes Verständnis für die Bürger, die auf ihrem Müll sitzen und sich ärgern. Im konkreten Fall seien die Anlieger angeschrieben worden.

Parken im Wendehammer nicht verboten

Das Parken in einem Wendehammer ist grundsätzlich nicht verboten, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Wenn man auf Spielregeln achtet. Drei Meter Fahrbahnbreite muss eingehalten werden, Einfahrten nicht zugeparkt. Das ändert sich, wenn ein Parkverbotsschild aufgestellt wird. Dazu Bürgermeisterin Tenambergen: „Das ist konkret noch nicht angedacht.“

