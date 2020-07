Das Baugebiet in Wendtorf steht in der Kritik, weil der Kurpark weichen soll. Wie lange die vierjährige Tessa noch im Kurpark in Wendtorf spielen kann, ist ungewiss. Denn dort soll ein Baugebiet mit bis zu 18 Häusern entstehen. Bürger appellieren, zumindest einen Teil des Kurparks zu erhalten.