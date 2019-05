Der VfR Laboe konnte sich den dritten Platz in der Verbandsliga Ost sichern. Für den Ostufer-Klub stehen jetzt die Aufstiegs-Playoffs für die Landesliga an. Den Auftakt bildet dabei das Heimspiel gegen den TuS Rotenhof, der am heutigen Mittwoch (19 Uhr) in Laboe gastieren wird.