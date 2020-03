Beauftragte für die Feuerwehr

Wendtorf

Beide sind langjährige Mitglieder der aktiven Wehr. Jürgen Bandowski war neun Jahre lang selbst Wehrführer in Wendtorf, bevor er Amtswehrführer in der Probstei wurde. Das Amt hatte er zwölf Jahre bis 2019 inne. Nun hatte er sich eigentlich auf seine Ruhezeit vorbereiten wollen und sich die letzten Monate in der Wehr anders vorgestellt, sagte der 66-Jährige. Doch er könne es mit seinem Verantwortungsgefühl für die Feuerwehr nicht vereinbaren, dass die Wendtorfer keine Wehrführung habe. „Deshalb habe ich mich auf Bitte meiner Kameraden für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt“, erklärte Bandowski. Er habe sehr deutlich den Wunsch wahrgenommen, die Streitigkeiten beizulegen und „endlich wieder Ruhe in der Wehr zu haben“, so Bandowski.

Streit bei der Standortsuche für neues Gerätehaus

Wie berichtet, war es im Zuge der Suche nach einem Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus zum erbitterten Streit zwischen Gemeinde und Feuerwehr gekommen. Die Feuerwehr wollte gern mitten im Ort ihr neues Domizil errichtet sehen. Die Gemeinde wollte das Wunschgrundstück der Feuerwehr aber als Wohngebiet ausweisen. Stattdessen fiel die Entscheidung der Gemeinde dann auf einen Teil des Sportplatzes an der Kreisstraße. Eine Folge: der Rücktritt des stellvertretenden Wehrführers und einige Monate später auch des Wehrführers.

Eine Neuwahl scheiterte an Freiwilligen, die das Amt übernehmen wollten. Nach dem Verstreichen weiterer drei Monate, in denen die Wehr einen Kandidaten gesucht hatte, griff nun die gesetzliche Regelung, dass der Bürgermeister dem Kreis Plön als verantwortliche Aufsichtsbehörde einen „Beauftragten“ benennt, der dann vom Kreis per Urkunde eingesetzt wird

Personalvorschlag kam aus der Wehr selbst

Da Stellvertreter und Wehrführer fehlten, erfolgte die Beauftragung der beiden Aktiven. „Wir sind sehr froh, dass der Vorschlag für diese Personalien aus der Wehr selbst gekommen ist“, sagte Claus Heller. Er sei sehr zuversichtlich, dass die Feuerwehr vor einem Neuanfang stehe. „Wir wollen alle gemeinsam nach vorne schauen“, so Heller. Das konnte Bandowski nur bestätigen.

Im Mittelpunkt steht nun der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. „Das ist eine wichtige und bedeutende Aufgabe, die wir gemeinsam angehen wollen“, so der Beauftragte. Die aktuell laufenden Gespräche mit den Planern für das Bauvorhaben habe man bereits gemeinsam geführt. Sein Ziel sei es, „bis zum Jahresende eine funktionierende Wehrführung zu installieren, hinter der alle Kameraden stehen“. Er sei sich sicher, dass das gelingt. Die ersten Gespräche dazu seien bereits geführt, so Bandowski weiter.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.