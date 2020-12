Gleich zwei Spielplätze konnten in der Gemeinde Wendtorf mithilfe der Aktivregion Ostseeküste zeitgemäß ausgerüstet werden. Rund 27.700 Euro flossen in den Räuberspielplatz, 8000 Euro in die Spielfläche am Haferkamp. Kinder und Eltern sind begeistert. Das liegt auch am neuen Angebot.