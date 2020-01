Es ist eine völlig andere Form des Lernens: Die Kinder entscheiden an der Freien Schule Leben und Lernen in Preetz selbst, was sie an Wissen aufnehmen wollen. Die Lehrer werden als Lernbegleiter bezeichnet. Die Einrichtung nimmt nun erstmals am landesweiten Wettbewerb zur „Schule des Jahres“ teil.